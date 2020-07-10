Son dakika haber | Sahili kirleten maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplanıp sergilendi - Son Dakika

Son dakika haber | Sahili kirleten maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplanıp sergilendi

Son dakika haberi: Sahili kirleten maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplanıp sergilendi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası' kapsamında Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı.

Sahili kirleten maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplanıp sergilendi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası' kapsamında Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı.

11 Akdeniz ülkesinde 'Bizi Birleştiren Deniz İçin Çalışıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü öğrencileri ve halkın desteğiyle çevre temizliği yapıldı. Etkinlikle, dünyaya temiz çevre için anlamlı bir mesaj verildi.

Sahilde yapılan temizlikte maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, TÜRÇEV Antalya Şubesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte plajda toplanan atıklar kategorilerine göre ayrıştırılarak, bir alanda sergilendi. Böylece plajın genel olarak hangi atık türleri tarafından daha fazla kirletildiği gösterilmiş oldu. Etkinlikle atıkların deniz ve plajlara verdiği zararı somut bir şekilde göstermek ve insanların bilinç düzeylerini arttırmak hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sahili kirleten maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplanıp sergilendi - Son Dakika
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