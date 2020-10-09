Sahte alkolden ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Sahte alkolden ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi

Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 4 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi, 3 kişide Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören 7 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor. (Hasan Ay/İHA)

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