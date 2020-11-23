Son dakika haber! Sahte altın bozdurdular, kamerayı fark etmediler - Son Dakika

Biri kadın üç dolandırıcı sahte altınları satarken kendilerini kaydeden kameraları fark etmedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Hanbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Semih Babayiğit'e ait kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren biri kadın iki dolandırıcı, ellerindeki sahte altınları satarak dükkandan çıktı, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolandırıcıların ellerindeki sahte altın bileziği kuyumcuya 12 bin TL'ye sattığı öğrenildi. Bir süre sonra altın bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da yakalandılar

Yozgat ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde bulunan kameraların incelenmesinin ardından şüphelilerin önce eşkali ardından kimlikleri belirlendi. Şahısları adım adım takip eden polis ekipleri Ankara'da bir otele yerleşen dolandırıcıları yakalamak için operasyon başlattı. Yapılan operasyonda biri kadın, 3 dolandırıcı yüklü miktarda sahte altın ve para ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Ankara'dan Sorgun'a getirilen K.E., Y.İ., ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. - YOZGAT