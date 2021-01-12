Son dakika: Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika: Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi

12.01.2021 09:34
Son dakika: Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin 8 ayrı atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, 103 kişiye yönelik operasyon yapmıştı. 130 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 70 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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