Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı

14.10.2020 03:00

İzmir'de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili adliyeye sevk edilen sahte içki şüphelisi 20 kişiden 10'u tutuklanırken, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili adliyeye sevk edilen sahte içki şüphelisi 20 kişiden 10'u tutuklanırken, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 18 kişinin hayatına mal olan sahte içki üreten, ham madde temin eden kişilere yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kentte 32 adrese baskın düzenlendi. Bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi.

Kentte görülen sahte içki vakalarından yola çıkan ekipler, 150 kişinin ifadesini aldı. Bu ifadelerden yola çıkarak gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı
Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı
Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı
Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte içki ölümleri şüphelisi 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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