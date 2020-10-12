Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın - Son Dakika

Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın

12.10.2020 22:40
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın, System.String[]

Son dakika haber... Bursa polisi yaptığı operasyonla muhtemel sahte içki ölümlerinin önüne geçti.

Bursa polisi yaptığı operasyonla muhtemel sahte içki ölümlerinin önüne geçti. 120 şişe sahte alkolü piyasaya sürülmeye hazırlanan bir işyerine baskın yapan polis, şüphelinin imalathane olarak kullandığı evinde 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe ve 5 litre etil alkol elegeçirdi. Operasyon ise an be an görüntülendi

İzmir'de başlayıp tüm yurda yayılan sahte içki ölümleri üzerine harekete geçen Bursa polisi Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan alkollü bir işyeri ile sahte içkilerin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. polisi, işyerinde yaptığı aramada 120 şişe sahte alkolün piyasaya sürülmesini engelledi. İşyeri sahibinin imalathane olarak kullandığı evinde de yapılan aramalarda 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe, 5 litre etil alkol ve çeşitli aromalar tespit edildi.

Evde sahte içki üreten şüpheli polisin baskını sayesinde insanların ölümüne neden olamadan gözaltına alındı. Operasyon anı polis tarafından an be an kaydedilirken, bu çalışma sayesinde Bursa'da çok sayıda kişinin zehirlenmesi de önlendi. - BURSA

Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın
Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın

Operasyon, Alkol, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sahte içkiden ölüm haberlerini engelleyen baskın - Son Dakika

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