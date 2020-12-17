Sahte içkiden ölüm soruşturmasında yeni gelişme - Son Dakika

Sahte içkiden ölüm soruşturmasında yeni gelişme
17.12.2020 09:55
Bursa'da 3 kişinin ölümü, 6 kişinin komaya girmesine sebep olan sahte içki operasyonunda iki kişinin tutuklanmasının ardından iki kişi daha gözaltına alındı.
Bursa'da 3 kişinin ölümü, 6 kişinin komaya girmesine sebep olan sahte içki operasyonunda iki kişinin tutuklanmasının ardından iki kişi daha gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında önceki akşam gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ölen kişilere metil alkolü veren bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.H. Bursa'da da tekel bayisi işleten B.B. gözaltına alındı.
Şahısların sorgulamasının Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği, işlemlerin bitmesiyle bu kişilerin de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
-İHA-
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