Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika
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Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon

14.05.2022 16:53

Son dakika haber: ANKARA'da pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak isteyen kişilere para karşılığında sahte 'polis araç kartı' satan, liderliğini polis memurluğundan atılan Durmuş K.'nin yaptığı çeteye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak isteyen kişilere para karşılığında sahte 'polis araç kartı' satan, liderliğini polis memurluğundan atılan Durmuş K.'nin yaptığı çeteye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin sahte polis kimlik kartıyla baskın yaptıkları bir evden de para ve telefon aldığı belirlendi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada 'Polis Emeklileri Derneği' adı altında kurulan sahte dernek aracılığıyla dolandırıcılık yapan çetenin izine ulaşıldı. Çete üyesi 14 kişi takibe alındı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Ankara, İstanbul, Bursa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada çok sayıda sahte polis emeklisi tanıtım kartı, polis olay yeri kartı, basın kartı ve polis araç kartı ele geçirildi.

POLİSLİKTEN ATILINCA DERNEK KURMUŞ

Yapılan araştırmada polislik mesleğinden atılan Durmuş K.'nin 'Polis Emeklileri Derneği' adı altında dernek kurduğu ve yaklaşık 2 bin kişiyi üye yaptığı belirlendi. Çete üyelerinin dernek aracılığıyla yaklaşık 3 bin lira karşılığında isteyen kişilere sahte polis kimliği, polis olay yeri, polis aracı, polis emeklisi kartları ve basın kartı hazırlayıp verdiği belirlendi. Sosyal medya fenomeni olan şüphelilerden birinin de yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğu sosyal medya sayfasından, kartların yasal ve e-devlet onaylı olduğuna dair paylaşımlarda bulunduğu saptandı.

PANDEMİDE SAHTE POLİS ARAÇ KARTI SATMIŞLAR

Çete üyelerinin en büyük haksız kazancı salgın döneminde elde ettiği de belirlendi. Şüphelilerin pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak isteyen kişilere kart temin ettiği, 56 kişiye sahte polis araç kartı sattığı öğrenildi. 2 şüphelinin sahte polis kimliği kartı ile kendilerini polis olarak tanıtıp, yalnız yaşayan bir kadının evine 'fuhuş baskını' adı altında girip arama yaparak, kadının telefonunu ve bir miktar parasını çaldığı da tespit edildi. Çetenin toplam yaklaşık 2 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirtilirken soruşturma sürdürülüyor.

Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon
Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon
Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon
Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon
Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon
Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | 'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika
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