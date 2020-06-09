Son dakika haber | Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede
Son dakika gelişmesine göre İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kredi kartları ile internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektronik eşya alan şebekeyi tespit etti. Şebekenin ayrıca banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çektiği tespit edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, mahkeme kararı ile İzmir ve Aydın'daki toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki ayrı suçtan aranması bulunan D.G. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şebekenin yaptıkları işlemler ile 100 bin TL'lik haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:35 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede - Son Dakika
Son Dakika Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı