Sahte Kovid-19 test raporu satan şebekeye 2. kez operasyon (2) - Son Dakika

İSTANBUL'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 24 Şubat'ta yine aynı şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. Şüphelilerin doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansımıştı. Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelilerin rapor için 150 ile 300 dolar arasında para aldıkları belirlenmişti. Polis, İstanbul'da 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen N.M'nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakalamış adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2. OPERASYON