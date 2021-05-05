Sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen doktorların FETÖ davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

Sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen doktorların FETÖ davasında tanıklar dinlendi

05.05.2021 16:20
Sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen doktorların FETÖ davasında tanıklar dinlendi, System.String[]

SAHTE sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin "FETÖ üyeliği" ve "Resmi belgede sahtecilik"...

SAHTE sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin "FETÖ üyeliği" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmalarında tanık dinlendi. Tanık olarak dinlenen Eray Serdar Yurdakul, "2010'dan sonra FETÖ'nün kontrolü dışında kimse askeriyeye girmemiştir. Bunun da başındaki adam Ramazan Akyıldız'dır. Sağlık muayenesinin alt yapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır. Sağır adam gördüm orduda, Obez gördüm 150 kilo. FETÖ'cüyseniz hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Güner, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, 4 müşteki ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

"DOKTORLARLA HERHANGİ BİR DİYALOGA GİRMEDİK"

Sanıklardan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki Canberk Çetin, "Dosyaya katılma talebim yoktur. Duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum. Kardiyolojiden rapor verildi sanırım bana. Kalabalık gittik muayeneye. İçeride durma süremiz yaklaşık 1 dakikaydı. Doktorlarla herhangi bir diyaloga girmedik. Onların durumunu bilemem açıkçası" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının daha önce hakkının yendiğini düşünerek davacı olup olmadığına dair sorusunu cevaplayan müşteki Çetin, " Ankara'da bir avukatla anlaştık. Dava açtık. YGS ve LYS'ye giremediğimiz için bir sene kaybettik. Bu nedenle tazminat davası açtık. O zaman askeri idare mahkemesine dava açmıştık" şeklinde konuştu.

"YAPILAN MUAYENE AYNI"Duruşmada dinlenen müşteki Ömer Kılıçarslan ise, "Şikayetçi değilim. 50-60 kişi sırada bekleyip muayene oluyorduk. Muayene yaklaşık 1 dakika sürüyordu. Muayeneden 1-2 gün sonra askeri öğrenci olamaz raporu aldık. Ben de maddi ve manevi tazminat davası açtım Ankara'da ancak reddedildi başvurumuz. Sanıkları birebir tanımıyorum. Aynı muayeneye tabi olup askeri okula devam edenler de oldu. Benim gördüğüm kadarıyla kazanan ve kazanmayanlara yapılan muayene aynı" diye belirtti.  "SANIKLARIN SADECE RAPORLARDA İSMİ YAZIYOR"Ortopedi muayenesinde elendiğini söyleyen müşteki Fatih Yılmaz ise, "Liseye girmeden önce kolum kırılmıştı. Tam dönmüyordu ama okula girerken sıkıntı olmamıştı. Psikolojik muayeneye herkes girmedi. Ben girmiştim. 'B planın var mı, buradan sonra ne yapmaya planlıyorsun' gibi sorular sordular. Bizim devre 300 kişiden oluşuyordu. 12 kısımdan oluşuyordu. Son sene bazılarımızın kısmı değiştirildi. Kısmı değiştirilenlerin okulla ilişiği kesildi. Sanıkların sadece raporlarda ismi yazıyor. Yüzlerini görmedim" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'CÜYSENİZ HİÇ FARK ETMEZ"Duruşmada tanık olarak dinlenen Eray Serdar Yurdakul, "2010'dan itibaren kurullarda çok ciddi farklılıklar oldu. 2010'dan sonra yüz kişiden 50'si 60'ı elenmiş. 2010'dan sonra bu kurulda görevli doktorların çoğu FETÖ'den işlem gördü. Muayene sistemini FETÖ'cüler ele geçirdikten sonra askeri muayeneye ilişkin yeni bir sağlık yönetmeliği çalışması yaptılar. 5 yıldır bu yönetmelik tamamıyla düzeltilemedi. Ön muayeneye itirazı kaldırdılar. 2010'dan sonra FETÖ'nün kontrolü dışında kimse askeriyeye girmemiştir. Bunun da başındaki adam Ramazan Akyıldız'dır. Sağlık muayenesinin alt yapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır. Sağır adam gördüm orduda, Obez gördüm 150 kilo. FETÖ'cüyseniz hiç fark etmez" dedi.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ERTELENDİSavunma yapan tutuklu sanıklar tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirirken, avukatları da tahliye ve beraate ilişkin taleplerini söyledi. Tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİddianamede, 11'i tutuklu askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 279 yıldan 299 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri isteniyor.  FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ise 3 ayrı suçtan 33 müştekiye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri talep ediliyor.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, Kuleli Askeri Lisesi, Fethullah Gülen, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen doktorların FETÖ davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika


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