Son dakika haber | Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

24.04.2022 21:43
Son dakika haber | Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahur vakti düzenlediği operasyonla bir şahsın evinde ve peynir deposu olarak kullanılan iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirirken, şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahur vakti düzenlediği operasyonla bir şahsın evinde ve peynir deposu olarak kullanılan iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirirken, şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri, U.Y. isimli şüphelinin Zafer Mahallesi 104 sokaktaki evine ve Zeybek Sanayi Sitesi'nde peynir deposu olarak kullanılan iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği Tina ile ev ve iş yerinde yapılan aramalar neticesinde iş yerindeki peynir tenekelerinin arasına ve evin değişik yerlerine saklanmış 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde U.Y. ile iş yerinde bulunan B.Ç. ve Y.E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ç. ve Y.E.Ç. aynı olayda yağma olayına karıştıkları şüphesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen U.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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