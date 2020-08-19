Şair Nurettin Uytun son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - 13 Nisan 1979 günü, cuma namazı çıkışında uğradığı bıçaklı saldırıda şehit olan Marmara Üniversitesi Spor Akademisi öğrencisi Alper Tunga Uytun'un babası Nurettin Uytun vefat etti. Nurettin Uytun ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şair Uytun 96 yaşında hayata veda etti

1979 yılında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kaybeden Alper Tunga Uytun'un babası Nurettin Uytun yaşamını yitirdi. Uytun'un cenaze namazı Kerem Aydınlar Camii'nde kılındı. Namazda koronavirüs salgını tedbirleri ihmal edilmezken vatandaşlar maskelerini bir an olsun çıkartmadı ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilmedi. Camii avlusunu dolduran cemaat yola taştı. 96 yaşında yaşamını yitiren Şair Nurettin Uytun'un acılı oğlu Kürşat Uytun, "Babam son dönemine kadar zihni açık bir şekildeydi. İnsanlarla ilişkisi çok iyiydi, son 27 gün hastanede kaldı. Artık hastanede kalmak istemediğini söyledi biz de onu eve aldık. Dört gündür de evdeydi, dün gece de hakkın rahmetine kavuştu. Kendisinin söylediğine göre iki yıl da geç yazılmış, 98 yaşında vefat etti. Çok iyi bir şairdi geçen hafta hastanede şiir yazdı. 'Dürüst tüccar' diye bir şiir yazdı. Hayatı hep düzgün, dürüst yaşadı herkese saygı gösterdi. İyi bir şair olarak iyi bir milli eğitimci olarak vefat etti, Allah rahmet eylesin. İdrar yolu enfeksiyonu vardı, kalbi de sıvı toplamıştı" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından Uytun'un naaşı Çengelköy mezarlığında toprağa verildi.