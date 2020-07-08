Son dakika haber... SAKARYA Büyükbaş hayvanların öldüğü köyde incelemeler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber... SAKARYA Büyükbaş hayvanların öldüğü köyde incelemeler sürüyor

Bir son dakika haberine göre Büyükbaş hayvanların öldüğü köyde incelemeler sürüyorSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 14 büyükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, mahallede hayvan alım satımı ise yasaklandı.

Büyükbaş hayvanların öldüğü köyde incelemeler sürüyor

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 14 büyükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, mahallede hayvan alım satımı ise yasaklandı. Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde kısa süre içerisinde 14 büyükbaş hayvanın ölmesi ve 18 hayvanın hastalanmasıyla ilgili olarak Akyazı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Ölen hayvanlardan alınan numuneler İstanbul'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Mahallede hayvan alım ve satımı yasaklanırken, mahalle dezenfekte edildi. Mera ise kapatıldı.

Topağaç Mahallesi Muhtarı İsmail Başer, 'Hastalık sebebiyle meramızı yasakladık. Köyümüzde 14 tane hayvan öldü, hastalık devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden gelip inceleme yaptılar. Elimizde bir veri yok, hayvanlar öldü, diğerlerinde de hastalık devam ediyor. Köyümüzden dışarı çıkmasın diye hayvan alım ve satımını da yasakladık. Sonuçları bekliyoruz.ö dedi. Köyde yaşayan Mehmet Ali Sofuoğlu toplamda bin hayvanın olduğu ve 400 hayvanın meradan yararlandığını belirterek, "Bunun nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyoruz. Benim 15 hayvanım var, 1'i öldü. Şuan için 10 bin TL'den fazla zarar var. Bir an önce bu hastalığın çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SAKARYA Büyükbaş hayvanların öldüğü köyde incelemeler sürüyor - Son Dakika
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