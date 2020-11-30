Son dakika haber! Sakarya Büyükşehir Belediyesi 8 milyon maske dağıttı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 8 milyon maske dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle başlatılan maske ve dezenfektan dağıtımı 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Pandeminin görüldüğü ilk günlerden itibaren dağıtımına başlanan hijyen paketleri ile yaklaşık 8 milyon maske vatandaşlara teslim edildi.

Açıklamada, "100 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen maske imalatımız tüm hızıyla devam ediyor. 20'li maske paketi, dezenfektan ve ilgili broşürlerden oluşan hijyen paketlerimizin vatandaşlara ulaştırılması noktasında ise kurmuş olduğumuz 100 kişilik dağıtım ekibi planlanan program dahilinde hummalı bir biçimde çalışıyor. Büyükşehir olarak Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla başlatılan bu proje pandemi boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz." denildi.