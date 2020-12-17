Son dakika haber... Sakarya'da 126 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 126 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişinin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada testi şeklindeki tarihi eser niteliğinde obje, 4 tarihi eser yüzük, 8 temren ismi verilen ok ucu, 13 tarihi metal üzeri işleme ve 100 gümüş ve bronz renkli para şeklindeki eserler ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kişi gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.