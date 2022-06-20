Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

20.06.2022 13:42
Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede 3 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 504,88 gram metamfetamin, 342,16 gram skunk ile bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede 3 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 504,88 gram metamfetamin, 342,16 gram skunk ile bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 3 adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler S.G., S.T., S.G., K.Y. ve O.Y. yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 504,88 gram metamfetamin, 342,16 gram skunk ile bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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