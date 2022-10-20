Son Dakika | Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

20.10.2022 00:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı Sakarya'da 3 araçlı zincirleme kaza Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 lüks aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

Sakarya'da 3 araçlı zincirleme kaza

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 lüks aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine ilerlemekte olan Furkan B. idaresindeki 41 NY 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Gülçin İ. idaresindeki 34 FSE 905 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 NY 128 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gülçin Turgut S. idaresindeki 34 EFH 747 plakalı BMW marka lüks otomobile çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü Furkan B. ile araçta yolcu olarak bulunan Safa Ç., Levent Efe Ş. ve Eymen K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 1 yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki ilk müdahaleleri sonrasında Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Furkan B. ile Eymen K. buradaki ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polisin inceleme başlattığı kazada, Mercedes ve BMW marka lüks otomobillerin adeta kağıt gibi ezilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sakarya haberi: Kocaali'de Muhtarlar Günü kutlandı Sakarya haberi: Kocaali'de Muhtarlar Günü kutlandı Sakarya haber... Sakarya'da tıra çarpıp devrilen otomobil Karayolları aracına çarptı, 4 kişi yaralandı Sakarya haber... Sakarya'da tıra çarpıp devrilen otomobil Karayolları aracına çarptı, 4 kişi yaralandı

Hisarcık, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 09:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement