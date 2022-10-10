Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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