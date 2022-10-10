Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti

10.10.2022 23:34
Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen feci olayda dengesini kaybederek binmek istediği traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi yolu üzerindeki bir hayvan besi çiftliğinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu K.S., traktöre bağlı yem karma makinesi ile çalıştığı esnada 3 yaşındaki kızı S.S. traktöre binmek istedi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Traktörün hareket etmesi ile dengesini kaybeden küçük kız, traktörün arkasında bulunan şaft kısmına düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement