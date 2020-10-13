Anız yangınının sıçradığı evde hasar oluştu - Son Dakika

Sakarya'da anız yangınının sıçradığı bir ev ve samanlığın içine parkedilen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi mevkisindeki anız yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı.

Arazi yakınındaki bir eve ve samanlığa sıçrayan yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Ev ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında samanlık içindeki bir otomobilin de yandığı tespit edildi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, Erenler ilçesinde yakılan ve rüzgarın etkisiyle alevlenen Epçeler, Şeyhköy, Kamışlı ve Çatalköprü mahallelerindeki yangınlara da müdahale etti.