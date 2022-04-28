Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı

28.04.2022 12:10
Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele ve aranması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, yapılan çalışmalarda da 600 gram esrar, 2 ruhsatsız silah ve silahlara ait fişek ele geçirdi. - SAKARYA

Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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