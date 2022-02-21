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Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller "Mobil Atık" projesiyle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller "Mobil Atık" projesiyle ekonomiye kazandırılıyor

21.02.2022 16:52
Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller "Mobil Atık" projesiyle ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberler... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl başlatılan "Mobil Atık" projesi kapsamında, bin ton 412 kilogram materyal geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl başlatılan "Mobil Atık" projesi kapsamında, bin ton 412 kilogram materyal geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında geri dönüştürülebilir malzemelerin verimli biçimde değerlendirildiği belirtildi.

Geri dönüşüm faaliyetlerinin en önemli kısmının sürdürülebilirlik olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda bin ton 412 kilogram materyalin doğaya atılmaktan kurtarılıp ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

Serdivan Mobil Atık Kazanım Aracı'na teslim edilen geri dönüştürülebilir malzemelerden kazanılan tutarın, telefonlara indirilen uygulamadaki hesaba 24 saat içerisinde yüklendiği ifade edildi.

Sürdürülebilir geri dönüşüm faaliyetlerinin, ekonomik kazanç sağlamasının yanı sıra gelecek nesiller için doğaya yapılacak en önemli yatırım olduğu vurgulanan açıklamada, herkesin projeye katkı sunması önerildi.

Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller Mobil Atık projesiyle ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller Mobil Atık projesiyle ekonomiye kazandırılıyor

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Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller 'Mobil Atık' projesiyle ekonomiye kazandırılıyor Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller "Mobil Atık" projesiyle ekonomiye kazandırılıyor

geri dönüşüm, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller 'Mobil Atık' projesiyle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


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