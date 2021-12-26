Son dakika haber... Sakarya'da bedensel engelli çocuk kumbarasındaki paraları Afrika için bağışladı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kumbarasında biriktirdiği paraları Afrika'da su kuyusu açılması için düzenlenen kermese bağışlayan bedensel engelli çocuk, takdir topladı.
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi Kadın Kollarının iş birliğiyle yürütülen "Anne ve Babama İki Dua İki Fidan İki Damla Hayat Projesi" kapsamında, Pamukova Demokrasi Meydanı'nda kermes düzenlendi.
Ailesiyle kermese gelen 11 yaşındaki bedensel engelli Emin Kırat da kumbarasında biriktirdiği paraları etkinliğe bağışlayarak, Afrika'da su kuyusu açılması için destekte bulundu.
Pamukova İlçe Müftüsü Celil Şimşek, kermese yoğun ilgi olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Şimşek, projeye destek vermek isteyenlerin İlçe Müftülüğüne müracaat edebileceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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