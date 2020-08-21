Son dakika haber: Sakarya'da benzin bidonunun patlaması sonucu iki sebze serası yandı - Son Dakika

Yangında iki adet sebze serası ve kulübe kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Patlamanın etkisi ile kulübede çıkan yangın, sebze seralarına sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Çardak Sokak'ta İbrahim Karagöz 'e ait sera bahçesinin içinde bulunan kulübede, seraları sulamak için kullanılan motorun yanında bulunan benzin bidonu patladı.

Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde sebze seralarının yanındaki kulübede bulunan benzin bidonun patlaması sonucu iki sebze serası yandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:13

Kaynak: AA

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