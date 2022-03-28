Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

28.03.2022 21:28
Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolu kenarında Yenice Mahallesi mevkisinde bulunan tekel büfesinde S.K. ile R.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y, yanındaki tabancayla S.K'yi bacaklarından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada

Pamukova, Sakarya, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:23 21 aylık bebeğini boğmaya çalışan annenin savunması kan dondurdu: Eşimi korkutmak için yaptım
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement