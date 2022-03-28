Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
D-650 kara yolu kenarında Yenice Mahallesi mevkisinde bulunan tekel büfesinde S.K. ile R.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y, yanındaki tabancayla S.K'yi bacaklarından yaraladı.
Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika