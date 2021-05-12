Son dakika haber! Sakarya'da çıkan yangında ahşap ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde Musa Karakulak'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında ev ve bahçede bulunan otomobil tamamen yandı.

Yangın, evin yanında bulunan ahıra sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.