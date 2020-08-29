Son dakika haber! Sakarya'da çöplük yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Sakarya'da çöplük yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı

Şehrin birçok bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu

Çöplük alanda çıkan yangın havadan görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir araziye dökülen çöplük alanda çıkan yangın şehirde paniğe neden oldu. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir araziye dökülen çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe neden oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangına destek için iş makinelerde bölgeye gönderildi. Çevrede paniğe sebep olan yangın havadan da görüntülendi. Çöplük alanda çıkan yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.