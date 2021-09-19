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Son dakika haber | Sakarya'da evsel atıklar "çöp" olmuyor - Son Dakika

Son dakika haber | Sakarya'da evsel atıklar "çöp" olmuyor

19.09.2021 11:01
Son dakika haber | Sakarya'da evsel atıklar

Bir son dakika haberine göre Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) Tesisi'nde işlenen evsel atıklar, "sıfır atık" hedefiyle işlenip elektrik, kağıt, pet, plastik, alüminyum, naylon gibi ürünlere dönüştürülüyor ve ısı, kompost, gübre ve yakıt üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) Tesisi'nde işlenen evsel atıklar, "sıfır atık" hedefiyle işlenip elektrik, kağıt, pet, plastik, alüminyum, naylon gibi ürünlere dönüştürülüyor ve ısı, kompost, gübre ve yakıt üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle 29 yıllığına ihale edilen SEKAY projesine, Era Çevre Teknolojileri tarafından 70 milyon dolar yatırım yapıldı.

Yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen SEKAY'a gelen evsel katı atıklar, toplama alanında kabul edildikten sonra otomatik Ön Ayrıştırma Tesisi'nde tasnif ediliyor.

Kağıt, cam, plastik ve metaller ayrıştırılarak Geri Dönüşüm Tesisi'nde ekonomiye kazandırılırken, biyobozunur atıklardan da biyogaz elde edilerek elektrik ve ısı enerji üretiliyor. Biyogaz elde edildikten sonra kalan kısımdan Kompost ve Organik Gübre Üretimi yapılıyor.

Geri dönüştürülemeyen atıklar ise Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi'nde alternatif yakıta dönüşürken, "sıfır atık" hedefiyle çalışan SEKAY'da bütün işlemlerden sonra ortaya çıkan ve Düzenli Depolama Sahası'nda oluşan atıklardan da elektrik ve ısı enerjisi elde ediliyor.

SEKAY'da bugüne kadar 115 bin megavatsaat elektrik üretilirken, projeyle yılda 80 bin megavatsaat elektrik üretilmesi hedefiyle çalışmalar devam ediyor.

"SEKAY, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Türkiye'nin ilk katı atık entegre yönetim tesisi projesi"

Tesisin işletme müdürü Mehmet Güneş, AA muhabirine, SEKAY'ın yap-işlet-devret modeliyle yapılan Türkiye'nin "ilk" katı atık entegre yönetim tesisi projesi olduğunu söyledi.

Güneş, tesisin 1. fazı olan çöp gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin Ocak 2019'da faaliyete geçtiğini anlatarak, "4,68 megavatsaat elektrik üretimi kapasitesi vardır. Biyogazdan elektrik üretimi tesisimiz de Ocak 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçmiştir ve 9,36 megavatsaat elektrik üretim kapasitesi vardır. Bugüne kadar toplam 115 bin megavatsaat elektrik enerjisi üretildi. Projemiz kapsamında yılda 80 bin megavat/saat elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Proje süresince 5 milyon ton karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonunun azaltımı yapılması planlanıyor" diye konuştu.

Tesiste, çocuklara eğitim verilmesi amacıyla Çevre Eğitim Merkezinin (SAÇEM) yapıldığını belirten Güneş, "Katı atık tesisleri içerisinde tam anlamıyla sıfır atık prensibiyle çalışan en büyük tam entegre tesisi olan SEKAY, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ve destekleriyle ilerletilen 'Sıfır Atık' projesine tam entegre bir projedir. Bu projemiz kapsamında SEKAY'a gelen atıkların tamamı ekonomiye yeniden kazandırılmakta ve herhangi bir şekilde atık oluşturulmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı Belediye Başkanı tesiste incelemelerde bulundu

Ukrayna'nın Korosten Belediye Başkanı Volodymyr Moskalenko, tesise inceleme ziyaretinde bulundu.

Şehirlerinde entegre katı atık yönetim tesisi kurmak istediklerini belirten Moskalenko, bu amaçla SEKAY'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Moskalenko, tesisi çok beğendiklerini dile getirerek, benzeri bir tesisin kendi şehirlerinde kurulması için Era Çevre Teknolojileri yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Sakarya'da evsel atıklar 'çöp' olmuyor - Son Dakika Ekonomi


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