Son dakika haber... Sakarya'da FETÖ'nün "şehir yapılanması" davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sakarya'da FETÖ'nün "şehir yapılanması" davasında karar açıklandı

23.06.2022 15:50
Son dakika haber... Sakarya'da FETÖ'nün "şehir yapılanması" davasında karar açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "şehir yapılanması" davasında haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 14 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "şehir yapılanması" davasında haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 14 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. 9 sanık 3 yıl 1 ay 15 gün ila 10 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanık beraat etti.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, celse arasında iddia makamının esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu ve sanık müdafilerinin yazılı savunmalarını yaptığını bildirdi.

Son sözleri sorulan sanıklardan haklarında hapis cezası istenenler, aleyhteki hususları kabul etmediklerini söyleyerek, beraatlerini talep etti.

Haklarında beraat istenen 5 sanığın avukatları, mütalaaya katıldıklarını ifade etti.

Diğer müdafiler ise iddia makamının, davanın başında hazırladığı aynı iddianameyi sunduğunu ve Yargıtayın bozma ilamına hiçbir atıfta bulunmadığını söyleyerek, müvekkilleri yönünden atılı suçların maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık R.T'yi "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, D.A.K'yi 6 yıl 6 ay 22 gün, H.U, S.U, Ö.F.A. ve Y.T'yi 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse mahkum etti.

Sanıklar H.A, M.P. ve M.O'ya, üzerlerine atılı suçun "örgüte yardım fiili" kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, A.Ş.U, A.D, A.G, F.A. ve Y.E'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Süreç

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 25 Nisan 2018'deki karar duruşmasında 42 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl 6 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmış, 3'ünün beraatine hükmedilmişti.

Dava kapsamında yargılanan sanıkların avukatları, mahkumiyetlere ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yapmış ancak talebin reddine hükmedilerek karar onanmıştı.

Temyize taşınan dosyayı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 42 sanıktan 28'ine yerel mahkemede verilen kararı onamış, 14 sanık hakkında verilen cezaları bozmuştu.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında karar açıklandı - Son Dakika

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