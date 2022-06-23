Diğer müdafiler ise iddia makamının, davanın başında hazırladığı aynı iddianameyi sunduğunu ve Yargıtayın bozma ilamına hiçbir atıfta bulunmadığını söyleyerek, müvekkilleri yönünden atılı suçların maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savundu.

Bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında karar açıklandı - Son Dakika

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