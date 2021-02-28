Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi'nde V.A. idaresindeki 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen D.Y. yönetimindeki 54 ABY 829 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan E.Ü, çocuklar Ö.Ü. ve A.Ü. ile otomobildeki Y.Y. yaralandı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.