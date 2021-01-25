Son dakika haber: Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

25.01.2021 21:07
Son dakika haber: Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonun üzerlerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen iki otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonun üzerlerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen iki otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 32 Evler Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde seyreden Mehmet Cemal S. yönetimindeki 34 VE 7318 plakalı kamyon, polis kontrol noktası yakınında kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı yönde seyir halindeki Hakan Altun idaresindeki 06 EMK 60 plakalı otomobil ile Eray D'nin kullandığı 34 ZTK 73 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza kırım ekipleri hurdaya dönen araçlardaki yaralıları kurtararak, sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Hakan Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Eray D'nin kullandığı otomobilde bulunan Ebru D. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Otomobil, Serdivan, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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