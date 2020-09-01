Son dakika haber! Sakarya'da kanala devrilen traktördeki karı koca öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kanala devrilen traktördeki karı koca hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güldibi Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde İsmail Alişan'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak yol ile bahçe arasında bulunan kanala devrildi.
Kazada, İsmail Alişan ile eşi Behiye Alişan (62) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı çift, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:29 - Kaynak: AA
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