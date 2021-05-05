Son dakika haber! Sakarya'da kavga eden kardeşleri ayırmaya çalışan kadın silahla yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tartışan kardeşleri ayırmaya çalışırken silahla ayağından vurulan kadın hastaneye kaldırıldı, bir kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kamışlı Mahallesi'nde Salih ve Saffet Ş. kardeşler arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Ş, silahıyla ateş etmeye başladı.
Bu sırada araya girmeye çalışan Saffet Ş'nin eşi Nuran Ş, kurşun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Salih Ş, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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