Son dakika haber! Sakarya'da korkutan çatı yangını

Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın, Hendek ilçesi Dere Boğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Kuru'ya ait 2 katlı evin çatısında öğle saatlerinde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. 2 katlı evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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