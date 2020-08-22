Son dakika haber... Sakarya'da korkutan yangın, evlere 100 metre kala durdurulabildi - Son Dakika

Sakarya'da korkutan yangın, evlere 100 metre kala durdurulabildi

SAKARYA'nın Serdivan İlçesinde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü Arazözleri ve vatandaşların çalışmasıyla yangın evlere yaklaşık 100 metre kala durdurulabildi.

Serdivan İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sivritepe Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanın otluk kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyürken Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince bölgeye 2 ekip sevk edildi. Gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlarda destek verirken yangının büyümesini ve ormanlık alana sirayet etmesini önlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 arazöz de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları neticesinde yangın evlere yaklaşık 100 metre kala tamamen söndürülürken vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.