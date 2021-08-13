Son dakika haber... Sakarya'da mahallelerin dayanışmasıyla toplanan 3 tır yardım Antalya'daki yangınzedelere gönderildi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki mahallenin sakinleri, topladıkları 3 tır yardım malzemesini yangınların etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi.

Tepetarla ve Karapınar mahallelerinin muhtarlıkları öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında 3 tır dolusu temel gıda ve hayvan yemlerinden oluşan yardım toplandı.

Tepetarla Mahallesi muhtarı Hasan Tabiloğlu, gazetecilere, "Başlattığımız kampanyaya çevre mahallelerden de destek geldi. İki gün arayla iki tır dolusu yardım malzemesi gönderdik. Bir gün sonra da üçüncü tırı göndereceğiz." dedi.

Manavgat ilçesinin köy muhtarlarıyla görüştüklerini ve ihtiyaçları olan malzemeleri gönderdiklerini anlatan Tabiloğlu, "Biz köylüyüz ve köylünün halinden anlarız. Giyim, gıda ve insani malzemelerin yanı sıra hayvan yemi, saman ve yonca ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaca destek olduk." diye konuştu.

Tabiloğlu, yardımların ulaştırılması için araç temininde destek olan Karasu Tır Kooperatifi Başkanı Ahmet Likos'a teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Karapınar Mahallesi muhtarı Oğuzhan Öztürk de "Mahalle sakinlerimiz, elinden gelen desteği verdi. Dileriz yerine ulaşır. Devletimiz de hassas davrandı ve gerektiği yardımı yaptı ama biz de köylü olarak köylümüzün arkasındayız." şeklinde konuştu.