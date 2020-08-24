Son dakika haber... Sakarya'da market deposu alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya'da market deposu alev alev yandı (2)

20 MİLYON LİRALIK ZARAR

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 4 bin metrekarelik süper market deposundaki yangın tamamen kontrol altına alındı. Depodaki soğutma çalışmaları devam ederken toplam zararın 20 milyon TL üzerinde olduğu öğrenildi. Deponun hemen yakınında bulunan binaların da duvarlarında ve camlarında hasar oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 24 ekip ile 48 personelin yanı sıra Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 25 personel müdahale etti.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Söndürme çalışmaları sırasında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin ise itfaiye ekiplerine su taşırken düşerek kolunu kırdığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.