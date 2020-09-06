Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alındı.
Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
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