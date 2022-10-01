Son dakika haberleri... SAKARYA'DA MİT DESTEKLİ DEAŞ OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SAKARYA'DA MİT DESTEKLİ DEAŞ OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

01.10.2022 21:11

Son dakika haberine göre SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri, ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SAKARYA'DA MİT DESTEKLİ DEAŞ OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SAKARYA'DA MİT DESTEKLİ DEAŞ OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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