Son dakika haberleri... SAKARYA'DA MİT DESTEKLİ DEAŞ OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, Suriye 'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri, ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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