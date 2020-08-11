Son dakika haber: Sakarya'da orman yangını (3) - Son Dakika

Son dakika haber: Sakarya'da orman yangını (3)
Gelen son dakika haberine göre YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın 8 hektarlık alanda etkili olurken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı Naci Düzgün'e ait balya deposunda devam eden yangının söndürülmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden 7 personelin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki tedavilerinin ardından görevlerine döndükleri öğrenilirken, dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 20:02
Kaynak: DHA
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