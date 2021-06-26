Son dakika haber: Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 bir kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 bir kişi ağır yaralandı. Bilecik-Pamukova D-650 kara yolunda seyreden Ufuk Tokalak (25) yönetimindeki 54 KS 658 plakalı otomobil, Pamukova Meslek Yüksekokulu mevkisinde, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan araçtaki E.Ş. ise ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tokalak'ın cenazesi, incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü. İki arkadaşın, yeni aldıkları otomobille gezintiye çıktıkları anlaşıldı.

Son Dakika

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı

Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge

Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı

Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su

Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı

Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak