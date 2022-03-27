SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika
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SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN

27.03.2022 09:41

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde palet imalat atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde palet imalat atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi'nde Fatih G.'ye ait ve 10 kişinin çalıştığı palet imalat atölyesinde çıktı. Alevler atölyeyi sararken, çalışanlar itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, atölyede hasar oluştu.

SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN
SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN
SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika
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