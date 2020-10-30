Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı

30.10.2020 17:09
Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde evini yakan, elindeki tüfekle ateş ederek panik yaşatan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi uzun uğraşlar sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evini yakan, elindeki tüfekle ateş ederek panik yaşatan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi uzun uğraşlar sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşında ki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsı içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri ise uzun uğraşlar sonucu F.K.'yı ikna ederek yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken itfaiye ekipleri ise evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. - SAKARYA

Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı
Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı
Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı
Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı

Sakarya, Karasu, Polis, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sakarya'da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı - Son Dakika


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