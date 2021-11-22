Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada başlayan ve çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangını fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye haber verdi.

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