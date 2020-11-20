Son dakika haber: Sakarya'da sığırcık kuşlarının ölü bulunmasına soruşturma - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek ilçesinde sığırcık kuşlarının ölü ve yaralı bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, bazı basın-yayın organlarında 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sığırcık kuşlarının ölü ve yaralı bulunduğuna ilişkin haberleri ihbar olarak kabul etti.

Başsavcılık, konuyla ilgili adli tahkikat başlatırken, soruşturma kapsamında ilgili birimler incelemelerde bulunacak, uzmanlar araştırma yapacak.

Öte yandan İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir hayvansal hastalık bulgu ve şüphesine rastlanılmadığı öğrenildi.