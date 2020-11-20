Son dakika haber: Sakarya'da sığırcık kuşlarının ölü bulunmasına soruşturma - Son Dakika

Son dakika haber: Sakarya'da sığırcık kuşlarının ölü bulunmasına soruşturma

20.11.2020 15:13
Son dakika haber: Sakarya'da sığırcık kuşlarının ölü bulunmasına soruşturma, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek ilçesinde sığırcık kuşlarının ölü ve yaralı bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek ilçesinde sığırcık kuşlarının ölü ve yaralı bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, bazı basın-yayın organlarında 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sığırcık kuşlarının ölü ve yaralı bulunduğuna ilişkin haberleri ihbar olarak kabul etti.

Başsavcılık, konuyla ilgili adli tahkikat başlatırken, soruşturma kapsamında ilgili birimler incelemelerde bulunacak, uzmanlar araştırma yapacak.

Öte yandan İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir hayvansal hastalık bulgu ve şüphesine rastlanılmadığı öğrenildi.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sakarya'da sığırcık kuşlarının ölü bulunmasına soruşturma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Fenerbahçe'de Nazım Sangere antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak "İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez
Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor         
14:44
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi         
13:16
Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı         
13:08
Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi         
11:49
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 15:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Sakarya'da sığırcık kuşlarının ölü bulunmasına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei