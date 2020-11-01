Son dakika haber... Sakarya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Sakarya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı
01.11.2020 02:55
Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan kavgada Çağlar B. ve Selman B. kardeşler silahla vurularak yaralandı.
SAKARYA'nın Adapazarı
ilçesinde bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan kavgada Çağlar B. ve Selman B. kardeşler silahla vurularak yaralandı.
Olay saat 01.15 sıralarında, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü restoranda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İşletme sahibi iki grup arasına girerek tartışmayı sonlandırırken, dışarı çıkan taraflar arasında tartışma yeniden başladı. Yaşanan arbede sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu Çağlar B. ve Selman B. kardeşler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan iki kandeşi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 19 boş kovan bulundu. Polis olayın ardında kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Sakarya
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