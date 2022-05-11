Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

11.05.2022 20:05
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde önceki gece evinin önünde M.A'nın silahlı saldırısına uğrayan Samet T. (31) ağır yaralandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gündür tedavi altında bulunan Samet T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu belirlenen A.K. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Ata toprağı Sakarya'ya ulaştı Ata toprağı Sakarya'ya ulaştı Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:25 Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:48 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement