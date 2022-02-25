Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu kentte satacağı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların aracında ve ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 13,43 gram esrar, 5 gram taş kokain, 89 gram toz kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika