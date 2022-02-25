Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

25.02.2022 11:17
Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu kentte satacağı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların aracında ve ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 13,43 gram esrar, 5 gram taş kokain, 89 gram toz kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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