Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.T. ve K.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve 1020 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.