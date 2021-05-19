Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçuna yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ekipler, adreslerdeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 500 lira, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ile 8 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.